Fiorentina-Riga: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Gara valida per la prima giornata del gruppoA di Conference League 2022/2023 che comprende anche i turchi dell’Istanbul Basaksehir e gli scozzesi dell’Heart. I viola ritornano in Europa dopo cinque anni e sperano di ripercorrere le orme della Roma che nella scorsa stagione si è aggiudicata la prima stagione di questa competizione. Fiorentina-Riga si giocherà giovedi 8 settembre 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio Franchi. Fiorentina-Riga: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa non hanno iniziato benissimo il loro campionato collezionando 5 punti in 5 partite, ma nell’ultimo turno hanno dato segnali di risveglio bloccando la Juventus. I lettoni sono invece terzi nel loro torneo nazionale dopo 27 giornate. LE probabili formazioni In casa viola mister Italiano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Gara valida per la prima giornata del gruppoA di Conference League 2022/2023 che comprende anche i turchi dell’Istanbul Basaksehir e gli scozzesi dell’Heart. I viola ritornano in Europa dopo cinque anni e sperano di ripercorrere le orme della Roma che nella scorsa stagione si è aggiudicata la prima stagione di questa competizione.si giocherà giovedi 8 settembre 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa non hanno iniziato benissimo il loro campionato collezionando 5 punti in 5 partite, ma nell’ultimo turno hanno dato segnali di risveglio bloccando la Juventus. I lettoni sono invece terzi nel loro torneo nazionale dopo 27 giornate. LEIn casa viola mister Italiano ...

