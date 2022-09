Fiorentina: lesione leve per Milenkovic, salterà l’esordio in Conference League (Di lunedì 5 settembre 2022) lesione di basso grado all’adduttore breve della coscia destra, per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina si è sottoposto agli accertamenti in giornata, dopo l’uscita anticipata nel corso del match di sabato con la Juventus. Il serbo ha già iniziato le terapie, e verrà rivalutato nei prossimi giorni, come spiegato annunciato dalla società tramite comunicato ufficiale. Il giocatore non sarà disponibile per l’esordio in Conference League, di giovedì contro i lettoni del Riga. Con l’assenza anche di Igor, il reparto arretrato viola sarà in emergenza: pronti Martinez Quarta e Luca Ranieri. La formazione di Vincenzo Italiano si è allenata anche oggi: assente Dodò su permesso, tornato regolamento in gruppo Nico Gonzalez. La conferenza stampa del Presidente Commisso è attesa per ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022)di basso grado all’adduttore breve della coscia destra, per Nikola. Il difensore dellasi è sottoposto agli accertamenti in giornata, dopo l’uscita anticipata nel corso del match di sabato con la Juventus. Il serbo ha già iniziato le terapie, e verrà rivalutato nei prossimi giorni, come spiegato annunciato dalla società tramite comunicato ufficiale. Il giocatore non sarà disponibile perin, di giovedì contro i lettoni del Riga. Con l’assenza anche di Igor, il reparto arretrato viola sarà in emergenza: pronti Martinez Quarta e Luca Ranieri. La formazione di Vincenzo Italiano si è allenata anche oggi: assente Dodò su permesso, tornato regolamento in gruppo Nico Gonzalez. La conferenza stampa del Presidente Commisso è attesa per ...

