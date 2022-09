Finlandia, entrambi i genitori possono prendere 160 giorni di ferie per stare coi figli (Di lunedì 5 settembre 2022) La riforma del sistema di congedo parentale è in vigore dal 4 settembre in Finlandia. Nel Paese più felice al mondo (incoronato per la quinta volta consecutiva), dove a tenere le redini del governo c’è una delle poche Premier donna in Europa, la ben nota alle cronache (suo malgrado non per i meriti politici, che pure ha) Sanna Marin, ad entrambi i genitori saranno concessi fino a 160 giorni di ferie e trasferirne 63 al partner se lo desiderano, o a chi si prende cura del figlio/a. La persona che porta avanti la gravidanza, inoltre, secondo le nuove regole ha diritto a 40 giorni di indennità ulteriori prima dell’inizio del pagamento dell’assegno parentale. Il nuovo congedo in Finlandia La premier finlandese Sanna Marin (AP)Lo riporta la Dpa: secondo il ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 5 settembre 2022) La riforma del sistema di congedo parentale è in vigore dal 4 settembre in. Nel Paese più felice al mondo (incoronato per la quinta volta consecutiva), dove a tenere le redini del governo c’è una delle poche Premier donna in Europa, la ben nota alle cronache (suo malgrado non per i meriti politici, che pure ha) Sanna Marin, adsaranno concessi fino a 160die trasferirne 63 al partner se lo desiderano, o a chi si prende cura delo/a. La persona che porta avanti la gravidanza, inoltre, secondo le nuove regole ha diritto a 40di indennità ulteriori prima dell’inizio del pagamento dell’assegno parentale. Il nuovo congedo inLa premier finlandese Sanna Marin (AP)Lo riporta la Dpa: secondo il ...

160 giorni di congedo parentale a entrambi i genitori: la riforma finlandese In Finlandia è entrata in vigore la riforma del congedo parentale, che prevede 160 giorni per entrambi i genitori.