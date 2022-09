Fiera di Bergamo, tutto pronto per Safety Expo (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre la Fiera di Bergamo torna ad ospitare Safety Expo, la Fiera nazionale di riferimento per gli operatori dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla prevenzione incendi, giunta alla quinta edizione. Lunghissimo l’elenco delle figure professionali a cui è dedicata la manifestazione. Ne citiamo alcune: dall’addetto Servizio Prevenzione e Protezione all’amministratore immobili/condomini; dagli ingegneri, architetti e geometri ai direttori del lavori; dai responsabili Antincendio, Formazione, Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio Acquisti e Ufficio Tecnico ai Risk e Security Manager. L’evento ha due ‘anime’ ben distinte, ma che dialogano perfettamente tra loro: una è composta dalla ricca parte espositiva, con il meglio del settore distribuito su ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre laditorna ad ospitare, lanazionale di riferimento per gli operatori dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla prevenzione incendi, giunta alla quinta edizione. Lunghissimo l’elenco delle figure professionali a cui è dedicata la manifestazione. Ne citiamo alcune: dall’addetto Servizio Prevenzione e Protezione all’amministratore immobili/condomini; dagli ingegneri, architetti e geometri ai direttori del lavori; dai responsabili Antincendio, Formazione, Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio Acquisti e Ufficio Tecnico ai Risk e Security Manager. L’evento ha due ‘anime’ ben distinte, ma che dialogano perfettamente tra loro: una è composta dalla ricca parte espositiva, con il meglio del settore distribuito su ...

AmoBergamo : #Bergamo La Fiera di Sant’Alessandro chiude alla grande con 40 mila visitatori - PiuValliTV : SANT’ALESSANDRO, PIENONE IN FIERA Giù il sipario all’edizione 2022 della Fiera di Sant’Alessandro ospitata presso… - webecodibergamo : Successo per la Fiera di Sant'Alessandro. - PiuValliTV : IN TANTI IN FIERA A BERGAMO - ValserianaNews : Inaugurata ieri la Fiera di Sant'Alessandro a Bergamo, diversi gli appuntamenti da non perdere nel week end -