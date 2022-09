Festival di Venezia, due baby attori di Pomezia nel nuovo film con Penelope Cruz (Di lunedì 5 settembre 2022) “L’immensità” è il titolo del nuovo film di Emanuele Crialese con Penelope Cruz e Vincenzo Amato. Nel cast della pellicola in concorso al Festival di Venezia anche due baby attori di Pomezia. Leggi anche: Pomezia, doppia medaglia per Diana Bacosi ai Giochi del Mediterraneo (FOTO) I baby attori di Pomezia al Festival di Venezia Patrizio Francioni e Luana Giuliani debuttano insieme per la prima volta sul grande schermo. Patrizio vestirà i panni di Gino, mentre Luana interpreterà Adriana, una bambina che si sente maschio e che guarda la sua famiglia in crisi e la sua mamma (Penelope Cruz) ingabbiata dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) “L’immensità” è il titolo deldi Emanuele Crialese cone Vincenzo Amato. Nel cast della pellicola in concorso aldianche duedi. Leggi anche:, doppia medaglia per Diana Bacosi ai Giochi del Mediterraneo (FOTO) IdialdiPatrizio Francioni e Luana Giuliani debuttano insieme per la prima volta sul grande schermo. Patrizio vestirà i panni di Gino, mentre Luana interpreterà Adriana, una bambina che si sente maschio e che guarda la sua famiglia in crisi e la sua mamma () ingabbiata dal ...

