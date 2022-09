Ferragnez | la celebre coppia ‘distrutta’ così | le parole che pesano come macigni

Leggi su kronic

(Di lunedì 5 settembre 2022) La famosacomposta da Chiara Ferragni e da suo marito Fedez ha incassato una nuova critica durissima. In attesa di una eventuale replica, scopriamo insieme di che cosa si tratta Tempo di archiviare la polemica generata a seguito delle frasi di un’attivista italiana di nome Serena Mazzini che per iè giunta l’ora di incassare un ulteriore attacco. Proprio nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’accusa della sopracitata attivista ai danni di Fedez. Ledella donna alludono al fatto che il cantante abbia ricevuto un trattamento privilegiato nel momento in cui si è operato a pochi giorni di distanza dalla scoperta del tumore al pancreas.(Websource)“Anche a noi piacerebbe sconfiggere il cancro in tre giorni invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”, ha ...