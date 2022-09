Fedez | canzone contro Carabinieri | procura chiede archiviazione

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “La‘Tu come li chiami’ non ha i connotati del vilipendio ma solo quelli – penalmente irrilevanti – della critica aspra, della provocazione e della ricerca spasmodica della notorietà”. Con questa motivazioni ladella Repubblica di Milano ha chiesto l’archiazione del procedimentoil cantantea un anno dalla denuncia presentata dall’associazione ‘Pro territorio e cittadini onlus’ per vilipendio delle forze armate dello Stato. Al rapper si contesta, in particolare, l’aver definito nel testoe militari come ‘infami e figli di cani’. “Si tratta dunque di valutare se e come l’espressione infami sia una denigrazione (e dunque un vilipendio) o una provocazione aspra, inopportuna, ma scriminata dal diritto dì critica ex art. 51 cp – rileva il ...