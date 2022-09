Fatture false per 20 milioni: 33 arresti, anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate (Di lunedì 5 settembre 2022) Un maxi blitz dei carabinieri e della Guardia di Finanza ha permesso di portare alla luce un giro di Fatture false da 20 milioni di euro, i cui proventi riciclati finivano per finanziare le attività del clan 'ndranghetista della famiglia... Leggi su europa.today (Di lunedì 5 settembre 2022) Un maxi blitz dei carabinieri ea Guardia di Finanza ha permesso di portare alla luce un giro dida 20di euro, i cui proventi riciclati finivano per finanziare le attività del clan 'ndranghetistaa famiglia...

_Carabinieri_ : Bergamo: #Carabinieri e @GDF eseguono misure cautelari nei confronti di 33 persone per associazione a delinquere, c… - misiagentiles : RT @Today_it: #Fatturefalse per 20 milioni: 33 arresti, anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate - rosabta : RT @federic11330971: @Global16938439 @lucianocapone Quando scrivi truffe ti riferisci a quello che ha i genitori condannati per fatture fal… - Today_it : #Fatturefalse per 20 milioni: 33 arresti, anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate - romatoday : Fatture false per 20 milioni: 33 arresti, anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate -