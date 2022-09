Familiari medici morti, 'fondo 15 mln a rischio, dimenticati da Speranza' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Sono stati chiamati gli eroi della pandemia ma oggi ai Familiari dei medici morti mentre salvano delle vite non è stato riconosciuto dallo Stato un indennizzo economico. "Sono 375 i medici morti per Covid durante la pandemia, di questi la metà sono medici di famiglia e pediatri di libera scelta le cui famiglie ad oggi ancora non hanno ricevuto nessun ristoro. Eppure il ministro della Salute Roberto Speranza si era impegnato per un fondo da 15 milioni di euro rassicurando, anche durante un Question time a luglio, che era ferma intenzione del Governo procedere in tempi rapidi. Purtroppo non è stato così e le mogli, i mariti e i figli di quegli eroi sono stati dimenticati". Lo sottolinea all'Adnkronos ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Sono stati chiamati gli eroi della pandemia ma oggi aideimentre salvano delle vite non è stato riconosciuto dallo Stato un indennizzo economico. "Sono 375 iper Covid durante la pandemia, di questi la metà sonodi famiglia e pediatri di libera scelta le cui famiglie ad oggi ancora non hanno ricevuto nessun ristoro. Eppure il ministro della Salute Robertosi era impegnato per unda 15 milioni di euro rassicurando, anche durante un Question time a luglio, che era ferma intenzione del Governo procedere in tempi rapidi. Purtroppo non è stato così e le mogli, i mariti e i figli di quegli eroi sono stati". Lo sottolinea all'Adnkronos ...

areapsy : i consultori familiari @JenniferCourson @essenziale_it [La] 'Lombardia che ne ha uno ogni 65mila [abitanti]. Ma l… - globalistIT : - nozze89 : @SandyLombardia @GhirriPaolo @GiovyDean @pdnetwork E no, io ascolto medici. Medici che hanno passato mesi a curare… - MRC_uscITA : @leonardo_ingrao @ProfLopalco ...quando hai una trave che sta per crollare non ti preoccupi della sedia zoppa (se n… - MomiEspo : @GiovanniTamburi Sai ho familiari medici, mio padre danneggiato da vaccino, ho fatto parte del TDM...mentre tu segu… -

Medico morto di Covid, familiari risarciti. I giudici: «Visitava a casa pazienti positivi, è infortunio sul lavoro» Giustizia News 24 Tumori, a Bari l’open day per la prevenzione del cancro ovarico L’Irccs Giovanni Paolo II di Bari organizza un Open day per la prevenzione, durante il quale sarà possibile sottoporsi a screening contro il tumore ovarico. Il prossimo 22 settembre sarà possibile ese ... Ploaghe: dopo dieci anni riprende l’attività del Consultorio Familiare Ploaghe: dopo dieci anni riprende l’attività del Consultorio Familiare. Da questa mattina la Asl di Sassari ha riavviato il Servizio con l’assistenza ostetrico-ginecologica e pediatrica. L’accesso è d ... L’Irccs Giovanni Paolo II di Bari organizza un Open day per la prevenzione, durante il quale sarà possibile sottoporsi a screening contro il tumore ovarico. Il prossimo 22 settembre sarà possibile ese ...Ploaghe: dopo dieci anni riprende l’attività del Consultorio Familiare. Da questa mattina la Asl di Sassari ha riavviato il Servizio con l’assistenza ostetrico-ginecologica e pediatrica. L’accesso è d ...