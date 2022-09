False generalità durante il controllo. Arrestato 27enne (Di lunedì 5 settembre 2022) I Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno Arrestato in flagranza di reato un 27enne di Castellaneta, presunto responsabile dei reati di violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno e falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’ identità personale.I militari, durante lo svolgimento di un servizio per la prevenzione dei reati in genere nel Comune di Palagiano, hanno proceduto al controllo di un veicolo sospetto, in sosta nei pressi dell’ufficio postale di quel centro, con a bordo due persone. Dai successivi accertamenti, si è appurato che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo per una precedente violazione e che quindi non poteva circolare. Inoltre, constatato che uno ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 5 settembre 2022) I Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Massafra hannoin flagranza di reato undi Castellaneta, presunto responsabile dei reati di violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno e falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’ identità personale.I militari,lo svolgimento di un servizio per la prevenzione dei reati in genere nel Comune di Palagiano, hanno proceduto aldi un veicolo sospetto, in sosta nei pressi dell’ufficio postale di quel centro, con a bordo due persone. Dai successivi accertamenti, si è appurato che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo per una precedente violazione e che quindi non poteva circolare. Inoltre, constatato che uno ...

infoitinterno : False generalità durante il controllo. Arrestato 27enne - RitaamariaB : RT @WorldHilarious1: @MarioColoru1 @pdnetwork Ahhh la sicurezza nazionale! Fare entrare migliaia di clandestini che danno generalità false… - Giulicat1512 : RT @PivaEdoardo: la von DER LAYEN dovrebbe scusarsi per l'inadeguatezza sua e per le false sue generalità - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: la von DER LAYEN dovrebbe scusarsi per l'inadeguatezza sua e per le false sue generalità - PivaEdoardo : la von DER LAYEN dovrebbe scusarsi per l'inadeguatezza sua e per le false sue generalità -