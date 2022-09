Fallimento Unità, Soru rinviato a giudizio a Roma (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’imprenditore Renato Soru è stato rinviato a giudizio insieme ad altre persone nel procedimento relativo al Fallimento dell’Unità. Per Soru, che risponde per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 sulla gestione del quotidiano, e ad altri imputati l’accusa è di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Per tutti il processo è stato fissato per il prossimo 13 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’imprenditore Renatoè statoinsieme ad altre persone nel procedimento relativo aldell’. Per, che risponde per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 sulla gestione del quotidiano, e ad altri imputati l’accusa è di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Per tutti il processo è stato fissato per il prossimo 13 febbraio. L'articolo proviene da Italia Sera.

