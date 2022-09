Fallimento del quotidiano l’Unità, rinviato a giudizio Renato Soru (Di lunedì 5 settembre 2022) Rinvio a giudizio per l’imprenditore Renato Soru ed altri nell’ambito del procedimento relativo al Fallimento del quotidiano l’Unità . Lo ha deciso il gup di Roma che ha fissato l’inizio del processo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 settembre 2022) Rinvio aper l’imprenditoreed altri nell’ambito del procedimento relativo aldel. Lo ha deciso il gup di Roma che ha fissato l’inizio del processo...

ladyonorato : Negli USA l’operato di Fauci e i consigli degli “esperti” sulla gestione del Covid sono oggi considerati un eclatan… - Agenzia_Ansa : Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditore Renato Soru, ex governatore della Sardegna, ed altri nell'ambi… - rulajebreal : Femminicidi in Italia: 2019: 92 donne uccise 2020: 101 donne uccise 2021 : 103 donne uccise Nonostante le denunce… - bravalfio : RT @kiara86769608: Renato Soru rinviato a giudizio per il fallimento del quotidiano l’Unità. Le accuse: bancarotta per distrazione e dissip… - gipsy1966 : RT @Luigiantonio80: @tradori Draghi è il curatore fallimentare della repubblica. È stato messo lì apposta e tutto quello che fa è finalizza… -