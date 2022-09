«Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca»: l'addio social della cantante (Di lunedì 5 settembre 2022) Lutto per Emma Marrone. È morto Rosario, il Papà della cantante. Aveva 66 anni. L’annuncio è arrivato via social: prima dal comune di residenza della famiglia Marrone, Aradeo, in provincia di Lecce; poi è stata la figlia a salutare su Instagram il suo «Vecchio Lupo». Emma Marrone, tra palco e realtà guarda le foto Leggi anche › Emma Marrone lascia il suo Salento in lacrime: «Non mi abituerò mai alla lontananza» ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 settembre 2022) Lutto per Emma Marrone. È morto Rosario, il. Aveva 66 anni. L’annuncio è arrivato via: prima dal comune di residenzafamiglia Marrone, Aradeo, in provincia di Lecce; poi è stata la figlia a salutare su Instagram il suo «Vecchio Lupo». Emma Marrone, tra palco e realtà guarda le foto Leggi anche › Emma Marrone lascia il suo Salento in lacrime: «Non mi abituerò mai alla lontananza» ...

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - chetempochefa : “Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale Tra me e te' ?? Facciamo tanti auguri di… - Ragusanews : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” - miya1156 : RT @Daniel48592397: La domenica, e come fai a nn colorare di blu. Buongiorno, buon ??, biona e serena domenica a tutto il mondo tuitterino… -