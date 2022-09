F1 GP Italia Monza 2022, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ di nuovo back to back in Formula 1, dove si corre per la terza settimana consecutiva, stavolta con il sedicesimo appuntamento in programma, l’attesissimo Gran Premio d’Italia 2022 a Monza: come di consueto il weekend ha inizio con le prove libere del venerdì, di cui vi proponiamo di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. FP1 e FP2 pronte a mandare in visibilio tutti i tifosi Italiani, che sperano che quantomeno sulla pista di casa la Ferrari possa riuscire a tornare alla vittoria nonostante Verstappen stia dominando. Le due sessioni saranno trasmesse in diretta tv venerdì 9 settembre su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ di nuovo back to back in Formula 1, dove si corre per la terza settimana consecutiva, stavolta con il sedicesimo appuntamento in programma, l’attesissimo Gran Premio d’: come di consueto il weekend ha inizio con ledel, di cui vi proponiamo di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. FP1 e FP2 pronte a mandare in visibilio tutti i tifosini, che sperano che quantomeno sulla pista di casa la Ferrari possa riuscire a tornare alla vittoria nonostante Verstappen stia dominando. Le due sessioni saranno trasmesse intv9 settembre su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con ...

