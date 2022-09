Europei basket, l'Italia si scioglie davanti all'ottima Ucraina (84 - 73 il finale). Qualificazione in salita (Di lunedì 5 settembre 2022) L'Italia, nella terza gara del girone C degli Europei di basket in corso di svolgimento al Forum di Assago, viene battuta dall'Ucraina (84 - 73 il finale). Una sconfitta pesante da digerire, giunta al ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) L', nella terza gara del girone C deglidiin corso di svolgimento al Forum di Assago, viene battuta dall'(84 - 73 il). Una sconfitta pesante da digerire, giunta al ...

sportli26181512 : Europei basket 2022, Pozzecco: 'Con l'Ucraina abbiamo giocato senza energia': Gianmarco Pozzecco analizza il ko con… - fattoquotidiano : Europei di basket, una brutta Italia va ko con l’Ucraina: seconda sconfitta in tre partite e ora si complica il cam… - Katia53166585 : RT @interismo2010: Vendo un biglietto per #ItaliaCroazia Europei di basket a Milano. Purtroppo non posso più andarci a causa di un imprev… - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Altra sconfitta per l’Italia, l’Ucraina trionfa 84-73 #Italbasket #Eurobasket - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Italia, che crollo! Battuta dall'Ucraina, decisiva domani la sfida alla Croazia #Eurobasket -