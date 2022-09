Eurobasket 2022 | Serbia e Grecia a valanga | primo successo per la Repubblica Ceca

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Percorso netto fino a questo momento per lanel Gruppo C di. La formazione ellenica, dopo Croazia ed Italia, ha battuto anche la Gran Bretagna, uscita sconfitta con un pesante 77-93. Partita mai in discussione a parte un secondo quarto in cui i britannici hanno provato a tenere il ritmo dei più quotati avversari. Giganteggiante Sloukas con 21 punti, per una squadra che non ha avuto bisogno neppure del solito contributo di Antetokounmpo e Dorsey, mattatori della serata nel match contro gli Azzurri di Pozzecco. Nell’altra gara, quella del Gruppo D, bene la. Quest’ultima ha battuto per 88-80 l’Olanda conquistando ilnella competizione a differenza dei tulipani. Perfette le prestazioni di Vesely e Peterka, autori ...