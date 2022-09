Eurobasket 2022 | Melli | “Siamo mancati ovunque | partita che dev’essere una sveglia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) “dappertutto, in fase difensiva, in attacco, nel muovere la palla. Eravamo pari al terzo quarto,un campanello d’allarme. Mancano ancora due partite che sono fondamentali, vogliamo un cammino più lungo possibile euna”. Queste le parole di Nicolòdopo la sconfitta dell’Italia contro l’Ucraina nella fase a gironi dell’. “Stanchezza? Se c’era per noi allora anche per loro, abbiamo semplicemente sbagliato la– spiega il lungo azzurro a Sky Sport –. Dobbiamo assumerci tutta la responsabilità, io per primo. Sapevamo di dover vincere comunque domani, in questa competizione può cambiare tutto in una sera: ieri eravamo tutti esaltati, oggi tutti abbattuti. Dobbiamo mantenere una linea più ...