Estorsioni, usura e riciclaggio: 33 arresti per associazione per delinquere e legami con la ‘Ndrangheta (Di lunedì 5 settembre 2022) Bergamo. I militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura bresciana, nei confronti di oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l’aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca ‘ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari. In particolare, il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari nei confronti di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 settembre 2022) Bergamo. I militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura bresciana, nei confronti di oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, diper, con l’aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca ‘ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di, ricettazione,, auto, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari. In particolare, il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari nei confronti di ...

annasergi : 2) Questi gruppi dagli anni 70 hanno subito condanne per associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacen… - palermo24h : “Alta dispersione scolastica, rischio di estorsioni e usura”: firmato patto per la sicurezza - ag_notizie : 'Alta dispersione scolastica, rischio di estorsioni e usura': firmato patto per la sicurezza - ottopagine : Bombe contro gli imprenditori, usura ed estorsioni: 9 arresti dei carabinieri #SantEgidiodelMonteAlbino - Antdef22 : @Lilith91468114 il riciclaggio, l’autoriciclaggio e il trasferimento fraudolento di beni e valori, estorsioni, usur… -

Estorsioni, usura e riciclaggio: 33 arresti per associazione per delinquere e legami con la ‘Ndrangheta BergamoNews.it Estorsioni e ‘ndrangheta nella Bergamasca, fatture false per 20 milioni euro: 6,5 milioni sequestrati Il blitz. Casi di estorsione in Bergamasca, eseguita un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti legati a una cosca della ‘ndrangheta. Decine di perquisizioni in tutta ... Roma, Andrea Gioacchini ucciso davanti all'asilo dei figli alla Magliana: il regista Muscariello sotto inchiesta Dalla Magliana alla Campania: andata e ritorno, seguendo la strada tracciata dalla camorra. Potrebbe essere questo il contesto dentro cui è maturato e ha preso forma l'omicidio di ... Il blitz. Casi di estorsione in Bergamasca, eseguita un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti legati a una cosca della ‘ndrangheta. Decine di perquisizioni in tutta ...Dalla Magliana alla Campania: andata e ritorno, seguendo la strada tracciata dalla camorra. Potrebbe essere questo il contesto dentro cui è maturato e ha preso forma l'omicidio di ...