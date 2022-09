Esistono le Piante che vivono al buio? Si, sono perfette per chi non ha il pollice verde! (Di lunedì 5 settembre 2022) Le Piante che vivono al buio sono ideali per gli appartamenti, visto che non necessitano per forza di molta luce naturale. Ci sono ad esempio appartamenti poco luminosi e con spazi interni molto ristretti, dov’è possibile collocare le Piante che vivono al buio senza alcun problema. Info utili sulle Piante che vivono al buio Durante tutto il giorno queste particolari tipologie di Piante sembrano quasi morte, ma la sera risplendono come delle vere e proprie stelle di notte. Si tratta inoltre, di una soluzione ideale per chi non possiede un pollice verde molto sviluppato e per chi non ha molto tempo da dedicare alla cura delle Piante. Le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 settembre 2022) Lechealideali per gli appartamenti, visto che non necessitano per forza di molta luce naturale. Ciad esempio appartamenti poco luminosi e con spazi interni molto ristretti, dov’è possibile collocare lechealsenza alcun problema. Info utili sullechealDurante tutto il giorno queste particolari tipologie disembrano quasi morte, ma la sera risplendono come delle vere e proprie stelle di notte. Si tratta inoltre, di una soluzione ideale per chi non possiede unverde molto sviluppato e per chi non ha molto tempo da dedicare alla cura delle. Le ...

