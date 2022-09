Era il bambino prodigio sella serie tv più amata di sempre: oggi la sua vita è totalmente cambiata (Di lunedì 5 settembre 2022) Il bambino prodigio che ci ha accompagnato durante gli anni dell’adolescenza ha cambiato completamente vita. Il rubacuori più famoso degli anni ’80 è irriconoscibile. Kirk Cameron è salito alla ribalta grazie alla celebre serie televisiva Genitori in blue jeans., andata in onda dall’85 al 92. Ma da allora la sua sua vita si è trasformata. Foto da @80sthen80snowDa adolescente, era l’archetipo della pin-up, adorato dalle ragazze di tutto il mondo. Ex star della serie dal titolo originale di Growing Pains, ha interpretato Mike Seaver per ben sette stagioni. Ha recitato addirittura insieme ad un altro attore che sarebbe diventato uno dei più celebri e richiesti di Hollywood. Stiamo parlando di un giovane Leonardo di Caprio, salito alla ribalta soprattutto per il Titanic, un capolavoro di ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilche ci ha accompagnato durante gli anni dell’adolescenza ha cambiato completamente. Il rubacuori più famoso degli anni ’80 è irriconoscibile. Kirk Cameron è salito alla ribalta grazie alla celebretelevisiva Genitori in blue jeans., andata in onda dall’85 al 92. Ma da allora la sua suasi è trasformata. Foto da @80sthen80snowDa adolescente, era l’archetipo della pin-up, adorato dalle ragazze di tutto il mondo. Ex star delladal titolo originale di Growing Pains, ha interpretato Mike Seaver per ben sette stagioni. Ha recitato addirittura insieme ad un altro attore che sarebbe diventato uno dei più celebri e richiesti di Hollywood. Stiamo parlando di un giovane Leonardo di Caprio, salito alla ribalta soprattutto per il Titanic, un capolavoro di ...

MgraziaT : RT @DaniaFalzolgher: #favola #guerra #bambini 'C’era una volta una terra promessa… dove ogni rombo di cannone si trasforma in un soffio di… - Basileiamom : @xcaswinchester Ahaha. Il padre del mio figlioccio é andato alla riunione per il battesimo dell'infante, con la mag… - DecolFrancesca : @twittingelenaa @Aless_1967 @marioadinolfi No non c era amore... Non si può amare un bambino se non lo conosci non… - Alicewhowaited : @saretta_mcqueen Lei non l’avevo riconosciuta a dire il vero ?? ho riconosciuto il bambino. Bho non ha detto/fatto m… - Lucilla61012753 : RT @busettodavide: Nel 2021 ogni 9 minuti è morto un bambino di meno di 5 anni in #Yemen. Alla Mostra del Cinema di Venezia sono stati rico… -