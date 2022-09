Ennesima tragedia sull’asfalto: perde la vita il giovane Emanuel Colonnese (Di lunedì 5 settembre 2022) di Erika Noschese La strade di Salerno si tingono ancora di rosso. A perdere la vita, verso le 5 di ieri mattina, è Emanuel Colonnese, 18enne di Molina, frazione di Vietri sul Mare. Il giovane era a bordo della sua moto, insieme ad altri amici e stava rientrando da una serata in discoteca a Pontecagnano Faiano. Forse il maltempo, l’asfalto scivoloso e Colonnese ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, nonostante indossasse regolarmente il casco, contro un palo della pubblica illuminazione di via Allende, zona litoranea. Sul posto il 118 con un’equipe dell’Humanitas, i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso mentre la strada è stata chiusa al traffico fino alle 9 del mattino di ieri. Sconvolti e ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 5 settembre 2022) di Erika Noschese La strade di Salerno si tingono ancora di rosso. Are la, verso le 5 di ieri mattina, è, 18enne di Molina, frazione di Vietri sul Mare. Ilera a bordo della sua moto, insieme ad altri amici e stava rientrando da una serata in discoteca a Pontecagnano Faiano. Forse il maltempo, l’asfalto scivoloso eha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo, nonostante indossasse regolarmente il casco, contro un palo della pubblica illuminazione di via Allende, zona litoranea. Sul posto il 118 con un’equipe dell’Humanitas, i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso mentre la strada è stata chiusa al traffico fino alle 9 del mattino di ieri. Sconvolti e ...

GiuseppeConteIT : Oggi a #Crotone ennesima tragedia del lavoro. La politica non può restare a guardare: il @Mov5Stelle chiede un patt… - fanpage : È morto nella fonderia in cui lavorava, schiacciato da una colata di venti tonnellate. Una tragedia orribile, l'enn… - lovelysmeplass : io DA PALERMO per vedere l’ennesima tragedia Ferraglia SEMPLICEMENTE MAGNIFICA - SissyBlue6 : 1/09/22 I corpi abbracciati di un bimbo e una madre rinvenuti negli abissi del Mediterraneo, morti nell'ennesima tr… - baronemarco80 : Ennesima tragedia evitabile.L'altro giorno avevo giusto messo una foto di persone che camminavano nel bel mezzo del… -