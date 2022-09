Energia: Speranza, “Obiettivo ok decreto sostegni in settimana” (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – “Già in questa settimana ci sarà un intervento ancora per calmierare i costi energetici da parte del governo. L’Obiettivo è approvare il decreto sostegni in questa settimana, si lavora in questa direzione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Radio 24. “Già a luglio abbiamo dato un mld in più alle regioni per coprire spese Covid e anche i costi dell’impatto energetico e nei prossimi giorni – ha detto – lavoreremo ancora come governo, e probabilmente ci sarà un Cdm in settimana, per intervenire ulteriormente su questo tema. Vale per ospedali, famiglie e imprese, perchè la bolletta è aumentata in modo insostenibile”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA – “Già in questaci sarà un intervento ancora per calmierare i costi energetici da parte del governo. L’è approvare ilin questa, si lavora in questa direzione”. Così il ministro della Salute, Roberto, a Radio 24. “Già a luglio abbiamo dato un mld in più alle regioni per coprire spese Covid e anche i costi dell’impatto energetico e nei prossimi giorni – ha detto – lavoreremo ancora come governo, e probabilmente ci sarà un Cdm in, per intervenire ulteriormente su questo tema. Vale per ospedali, famiglie e imprese, perchè la bolletta è aumentata in modo insostenibile”. L'articolo L'Opinionista.

