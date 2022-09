Energia | Richetti Azione | vittime del massimalismo di sinistra

(Di lunedì 5 settembre 2022) "Serve con urgenza il rigassificatore di Piombino, dobbiamo averlo in funzione entro marzo". E non possiamo stare ad ascoltare quei candidati come "Bonelli e Fratoianni che dicono che di questo non ce ...

BCarazzolo : RT @stebaraz: @mlcr84 @Azione_it Perchè uno scenario elaborato dal Responsabile Energia di @Azione_it, Prof @gizollino, candidato con Azion… - Brapo63 : @Tommasolabate @Corriere Tommaso, chi nn si dichiara ecologista e ke vuole energia pulita? Tt. La coppia Fratoianni… - Marco_Bello1 : RT @stebaraz: @mlcr84 @Azione_it Perchè uno scenario elaborato dal Responsabile Energia di @Azione_it, Prof @gizollino, candidato con Azion… - kkvignarca : RT @stebaraz: @mlcr84 @Azione_it Perchè uno scenario elaborato dal Responsabile Energia di @Azione_it, Prof @gizollino, candidato con Azion… - valtaro : #Energia, Matteo Richetti (Azione-IV): 'Scandaloso che le aziende energetiche si oppongano alla ...… -

Agenzia askanews

Milano, 5 set. (askanews) - "Serve con urgenza il rigassificatore di Piombino, dobbiamo averlo in funzione entro marzo". E non possiamo stare ...Crisi energetica, Richetti vs Fratoianni: "No a pannellare dalle Alpi alla Sicilia". Risposta: "Nucleare Si vede come è andata in Francia" ...