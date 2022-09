Energia: Renzi, 'chi dice no agli impianti distrugge risparmi famiglie' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "I #60secondi di oggi dedicati alle bollette. Chi dice No al rigassificatore a Piombino dice sì al razionamento. Chi dice no agli impianti distrugge i risparmi delle famiglie". Così Matteo Renzi su twitter postando un video dedicato appunto al caro bollette. "Ormai se ne sono accorti tutti, qualche giorno fa Calenda chiedeva di bloccare la campagna elettorale per parlarne e lo prendevano in giro, oggi ci stiamo rendendo conto che questo è il tema: saltano le famiglie, saltano le imprese. Ma non riescono a pagare le bollette neanche i centri sportivi o le realtà del volontariato, i bar, i negozi, le botteghe storiche", dice Renzi nel video. "Cosa bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "I #60secondi di oggi dedicati alle bollette. ChiNo al rigassificatore a Piombinosì al razionamento. Chinodelle". Così Matteosu twitter postando un video dedicato appunto al caro bollette. "Ormai se ne sono accorti tutti, qualche giorno fa Calenda chiedeva di bloccare la campagna elettorale per parlarne e lo prendevano in giro, oggi ci stiamo rendendo conto che questo è il tema: saltano le, saltano le imprese. Ma non riescono a pagare le bollette neanche i centri sportivi o le realtà del volontariato, i bar, i negozi, le botteghe storiche",nel video. "Cosa bisogna ...

