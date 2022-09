Energia: Di Maio, 'Conte e Salvini hanno buttato giù governo nel momento peggiore' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Conte e Salvini hanno buttato giù il governo nel momento peggiore, con una crisi energetica in atto perchè Putin ci ricatta. E' una campagna elettorale surreale". Così Luigi Di Maio al Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "giù ilnel, con una crisi energetica in atto perchè Putin ci ricatta. E' una campagna elettorale surreale". Così Luigi Dial Tg4.

FratellidItalia : Energia, Procaccini: Di Maio finge di non sapere che in Europa sono i governi di sinistra ad opporsi al tetto al pr… - tranellio : @EnricoLetta Hai ragione, ha un nome e cognome, il tuo oltre a quello di Draghi e ruffiani di corte alla di maio il… - pasqualedicarl1 : Televideo. Di Maio serve taglia bollette famiglie. Serve che non ci siano speculazioni sulle bollette perché lascir… - annadelbello1 : RT @giuno55: Di Maio: “Sono qui come esponente del governo per incontrare gli operatori economici in sofferenza per il caro energia” E che… - valtaro : #Caro energia, Di Maio: 'Lo Stato deve pagare l'80% delle bollette alle imprese, e deve ... -