Energia | da Intesa Sp altri 2 mld a pmi per aumento costi

(Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. (Adnkronos) - Supportare le Pmi di tutti i settori produttivi, l'agribusiness e il terzo settore ad affrontare i maggiorilegati ai rincari energetici e favorire investimenti in energie rinnovabili sono gli obiettivi del plafond di 2 miliardi di euro predisposto daSanpaolo, che conferma il proprio sostegno alle imprese con ulteriori misure che fanno leva anche su quanto già messo a disposizione dallo Stato tramite le garanzie pubbliche. ''Il nuovo impegno -si sottolinea in una nota- è una misura straordinaria a supporto dei cicli di produttività che risentono della crisi energetica, economica e geopolitica e rientra nel quadro delle iniziative a supporto del Pnrr e si focalizza su uno dei pilastri del più ampio programma di interventi per le imprese diSanpaolo, Motore Italia''. Il perdurare della ...

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo sempre più a fianco delle imprese. Supportare le PMI di tutti i settori produttivi, l'agribusiness e il terzo settore ad affrontare i maggiori costi legati ai rinc ...Continua l'impegno di Intesa Sanpaolo per favorire gli investimenti in energie ... nell'ambito del quadro delle iniziative a supporto del Pnrr per diversificare le fonti di energia e ridurre la ...