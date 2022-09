Energia, Biden: “Fare tutto necessario per abbassare prezzi” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, “è determinato a continuare a Fare ogni passo necessario per sostenere le forniture energetiche e abbassare i prezzi dell’Energia”. E’ quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si precisa che “il presidente è stato chiaro sul fatto che le forniture energetiche dovrebbero soddisFare la domanda per sostenere la crescita economica e abbassare i prezzi per i consumatori americani e per i consumatori di tutto il mondo”. La Casa Bianca ha, quindi, ricordato alcuni provvedimenti già presi da Biden, tra cui lo “storico” sblocco delle riserve strategiche di petrolio statunitensi e “la collaborazione con gli alleati su un tetto massimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, “è determinato a continuare aogni passoper sostenere le forniture energetiche edell’”. E’ quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si precisa che “il presidente è stato chiaro sul fatto che le forniture energetiche dovrebbero soddisla domanda per sostenere la crescita economica eper i consumatori americani e per i consumatori diil mondo”. La Casa Bianca ha, quindi, ricordato alcuni provvedimenti già presi da, tra cui lo “storico” sblocco delle riserve strategiche di petrolio statunitensi e “la collaborazione con gli alleati su un tetto massimo ...

