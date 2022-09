Energia | Berlusconi | ' governo agisca presto o famiglie dovranno scegliere tra bollette e spesa'

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Occorre che ilal piùa tutela die imprese. Altrimenti molte aziende rischiano di chiudere, o di ridurre il personale e aumentare il prezzo dei prodotti finiti, con il risultato di andare fuori mercato". Lo ha detto Silvio, in collegamento alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Piemonte, parlando del caro. "Per molte, alle prese con l'incubo della disoccupazione e l'aumento dei prezzi, la scelta drammatica da compiere potrebbe essere quella fra pagare lee fare la. Non vogliamo assolutamente che si arrivi a questo punto -ha sottolineato il leader di FI-. Per questo chiediamo ormai da giorni un intervento urgente del ...

sulla revisione del Recovery e su un eventuale scostamento per far fronte al caro energia. Silvio Berlusconi esclude il pericolo sovranismo: "Con noi non c'è questo rischio". Adesso bisogna risparmiare sull'energia, evitare di fare le docce di un quarto d'ora, di accendere meno. Caro energia, Berlusconi: "Intervenire subito per contenere i costi" Roma, 5 set (Adnkronos) – "Occorre che il Governo agisca al più presto a tutela di famiglie e imprese. Altrimenti molte aziende rischiano di chiudere, o di ridurre il personale e aumentare il prezzo dei prodotti finiti. Roma, 5 set. (Adnkronos) - "In ordine di tempo, prima ancora della legge di Bilancio c'è un bisogno di vitale importanza, quello di intervenire con un decreto Taglia-Bollette per scongiurare la chiusura di molte aziende"