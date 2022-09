Emma Watson, fan in delirio per gli scatti fotografici su Instagram: «La ragazza più bella del mondo» (Di lunedì 5 settembre 2022) Servizio fotografico impeccabile. Emma Watson conquista tutti con gli scatti per la rivista Wonderland. Solitamente poco avvezza a pubblicare foto sui social, l’attrice di Harry Potter ha entusiasmato i fan con tre scatti del recente servizio di copertina. Un seguito di 67,4 milioni segue l’attrice 32enne, nonostante la grande riservatezza che negli anni ha sempre mantenuto. Fiumi di commenti di lodi e amore sotto il post adorazione, tra cui: «Emma, la ragazza più bella del mondo». In particolare, una foto di Emma che ride, con indosso un top Valentino e una gonna di Prada, ha accumulato quasi due milioni di like in soli due giorni. Le altre due foto mostrano un primo piano di Emma in bianco e nero mentre guarda la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Servizio fotografico impeccabile.conquista tutti con gliper la rivista Wonderland. Solitamente poco avvezza a pubblicare foto sui social, l’attrice di Harry Potter ha entusiasmato i fan con tredel recente servizio di copertina. Un seguito di 67,4 milioni segue l’attrice 32enne, nonostante la grande riservatezza che negli anni ha sempre mantenuto. Fiumi di commenti di lodi e amore sotto il post adorazione, tra cui: «, lapiùdel». In particolare, una foto diche ride, con indosso un top Valentino e una gonna di Prada, ha accumulato quasi due milioni di like in soli due giorni. Le altre due foto mostrano un primo piano diin bianco e nero mentre guarda la ...

zazoomblog : Emma Watson fan in delirio per gli scatti fotografici su Instagram: La ragazza più bella del mondo - #Watson… - zazoomblog : Emma Watson fan in delirio per gli scatti fotografici su Instagram: La ragazza più bella del mondo - #Watson… - dsamvinyl : voglio stannare emma watson -