Emma, morto il padre Rosario: i commenti di Stefano De Martino e Marco Bocci

L'addio al padre di Emma Ore difficili queste per Emma Marrone. Ieri sera è infatti morto il padre della cantante, Rosario, che si è spento a 66 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha sconvolto non solo i fan dell'artista salentina, ma anche tutto il web, che si sta stringendo intorno al L'articolo proviene da Novella 2000.

