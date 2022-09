Emma Marrone padre morto: l'addio di Stefano De Martino a Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) Lutto per Emma Marrone, il padre Rosario è morto nelle scorse ore. L'uomo ha lasciato la sua famiglia all'età di 66 anni. La cantante salentina, che ha raggiunto Aradeo nella nottata di lunedì 5 settembre, ha pubblicato sui social una foto del padre: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca". Emma e Rosario Marrone avevano non soltanto un legame affettivo ma anche di tipo artistico: era stato lui a spingerla nel mondo della musica. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà nei confronti della Marrone e della sua famiglia che stanno arrivando sia da persone comuni che da personaggi del mondo dello spettacolo. Stefano De Martino, l'addio ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 settembre 2022) Lutto per, ilnelle scorse ore. L'uomo ha lasciato la sua famiglia all'età di 66 anni. La cantante salentina, che ha raggiunto Aradeo nella nottata di lunedì 5 settembre, ha pubblicato sui social una foto del: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca".avevano non soltanto un legame affettivo ma anche di tipo artistico: era stato lui a spingerla nel mondo della musica. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà nei confronti dellae della sua famiglia che stanno arrivando sia da persone comuni che da personaggi del mondo dello spettacolo.De, l'...

