Emma Marrone, morto il papà Rosario: dov’è nato il padre della cantante? Dove viveva? Moglie, figli e tutto sulla famiglia di Emma (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone è tra le più note e apprezzate cantanti del panorama musicale nostrano. Purtroppo, nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2022, è stata colpita da un gravissimo lutto: la morte del papà Rosario. Cosa sappiamo di lui? Andiamo a ricordarlo insieme ripercorrendo la sua vita tra il comune in cui viveva,... Leggi su donnapop (Di lunedì 5 settembre 2022)è tra le più note e apprezzate cantanti del panorama musicale nostrano. Purtroppo, nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2022, è stata colpita da un gravissimo lutto: la morte del. Cosa sappiamo di lui? Andiamo a ricordarlo insieme ripercorrendo la sua vita tra il comune in cui,...

