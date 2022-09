Emma Marrone, morto il papà Rosario: aveva 66 anni. L’addio: «Ti amerò per sempre, la tua Chicca» (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone, morto il papà Rosario. A dare la tragica notizia è stata la stessa cantante attraverso un post su Intagram: «Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca». Rosario è scomparso all’improvviso all’età di 66 anni nella serata di ieri, domenica 4 settembre. Anche il Comune di Aradeo, piccola cittadina della provincia di Lecce in Puglia, ha voluto ricordare il padre di Emma sulla propria pagina Facebook. «È con profonda tristezza – si legge nel messaggio postato dall’amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina – che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 5 settembre 2022)il. A dare la tragica notizia è stata la stessa cantante attraverso un post su Intagram: «Fai buon viaggio. Ti amo e tiper. La tua».è scomparso all’improvviso all’età di 66nella serata di ieri, domenica 4 settembre. Anche il Comune di Aradeo, piccola cittadina della provincia di Lecce in Puglia, ha voluto ricordare il padre disulla propria pagina Facebook. «È con profonda tristezza – si legge nel messaggio postato dall’amministrazione comunale e firmato dal sindaco GiovMauro a nome di tutta la comunità aradeina – che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla ...

rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - Amoroso997 : RT @chetempochefa: 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padre Ros… - amicii_news : Fortemente rattristati per la scomparsa del papà di Emma Marrone, un grandissimo abbraccio ?? -