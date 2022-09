Emma Marrone, morto il papà a 66 anni: il messaggio sui social della cantante (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone, morto il papà Rosario. la cantante salentina è in lutto per la perdita del carissimo padre che oltre ad aver creduto fin da piccolina nel talento della figlia, era diventato anche il suo manager. Emma Marrone, morto il papà a 66 anni Emma Marrone piange il papà Rosario dopo la sua morte. A dare la tragica notizia è stato il Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove viveva, con un post su Facebook: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022)ilRosario. lasalentina è in lutto per la perdita del carissimo padre che oltre ad aver creduto fin da piccolina nel talentofiglia, era diventato anche il suo manager.ila 66piange ilRosario dopo la sua morte. A dare la tragica notizia è stato il Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove viveva, con un post su Facebook: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande ...

chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - BarchettaG : RT @chetempochefa: 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padre Ros… - LeonziGab : RT @chetempochefa: 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padre Ros… -