Emma Marrone, morto il padre Rosario: un dolore indescrivibile, le parole della cantante per il lutto (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone sta attraversando un momento personale profondamente difficile: nelle scorse ore è infatti morto suo padre Rosario, che aveva 66 anni. L'annuncio è stato dato dal comune di Aradeo, dove l'uomo risiedeva, ed è poi stato confermato dalla cantante stessa sui social. I funerali si terranno domani 5 settembre alle 17 nella chiesa madre di Aradeo. Emma Marrone, morto il padre Rosario Rosario Marrone, originario del comune leccese di Aradeo, è morto poche ore fa. Sono in tanti, in questo momento, a stringersi attorno alla famiglia Marrone per la perdita di un uomo che era profondamente amato dalla comunità.

rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - vivereitalia : Morto il papà di Emma Marrone, il messaggio: 'Ti amerò per sempre' - infoitcultura : Emma Marrone, è morto il padre Rosario. La cantante: 'Fai buon viaggio papà. Ti amerò per sempre' -