Emma Marrone | la morte improvvisa del padre | le cause e le parole della cantante

La mattina di domenica 5 settembre 2022, Emma Marrone ha comunicato su Instagram la morte del padre Rosario Marrone, di soli 66 anni. Lo ha fatto condividendo una foto dell'uomo con la chitarra tra le mani e augurandogli buon viaggio con questa dolcissime parole: «Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca». Le cause della morte non sono state rese note, ma pare che Rosario Marrone non soffrisse di alcuna patologia, e sia morto per un malore improvviso.

