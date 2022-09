Emma Marrone in lutto, è morto il papà Rosario: “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre” (Di lunedì 5 settembre 2022) lutto per Emma Marrone che ha perso il papà Rosario. Il musicista e infermiere aveva 66 anni. La notizia è stata data nella notte di ieri dalla pagina Facebook del Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove la famiglia Marrone vive. Poi è stata la cantante stessa su Instagram a dare il triste annuncio, pubblicando una foto del padre sul palco mentre suona la chitarra, sorridente, e poche affettuose parole: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. – si legge sulla pagina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022)perche ha perso il. Il musicista e infermiere aveva 66 anni. La notizia è stata data nella notte di ieri dalla pagina Facebook del Comune di Aradeo, in provincia di Lecce, dove la famigliavive. Poi è stata la cantante stessa su Instagram a dare il triste annuncio, pubblicando una foto del padre sul palco mentre suona la chitarra, sorridente, e poche affettuose parole: “Fai. Ti amo e tiper. La tua Chicca“. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro. – si legge sulla pagina ...

rtl1025 : ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @MarroneEmma ?? - fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - chetempochefa : 'Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.' - Ci stringiamo a Emma Marrone per la scomparsa di suo padr… - ciccio_liso : RT @rtl1025: ?? È morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. La notizia è stata comunicata su Facebook dal Comune di Aradeo (Lecce). @Ma… - news_bologna : Emma Marrone, morto il padre Rosario: 'Ti amerò per sempre. La tua Chicca' -