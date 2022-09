Emma Marrone e la scomparsa dell’amato papà Rosario: il commosso ricordo di Stefano De Martino e Marco Bocci (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone ha perso questa mattina il suo amatissimo papà. 66 anni, musicista dal quale la cantante ha ereditato la sua passione più grande: Rosario è stato per Emma la fonte di ispirazione più grande. La Marrone sin dai tempi della sua partecipazione ad Amici, di Maria de Filippi, ha decantato il suo attaccamento alla famiglia, uno dei valori indiscutibili della sua vita. Ultimamamente, aveva raccontato sui social come fosse struggente per lei trascorrere le vacanze al sud e dover tornare ad un certo punto alla base. I suoi impegni di lavoro la portano infatti a viaggiare molto, e questo significa godersi poco mamma e papà. Proprio per questo la notizia di stamattina ha fatto stringere alla cantante tantissime persone, a partire dai suoi seguaci del web a personaggi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 settembre 2022)ha perso questa mattina il suo amatissimo. 66 anni, musicista dal quale la cantante ha ereditato la sua passione più grande:è stato perla fonte di ispirazione più grande. Lasin dai tempi della sua partecipazione ad Amici, di Maria de Filippi, ha decantato il suo attaccamento alla famiglia, uno dei valori indiscutibili della sua vita. Ultimamamente, aveva raccontato sui social come fosse struggente per lei trascorrere le vacanze al sud e dover tornare ad un certo punto alla base. I suoi impegni di lavoro la portano infatti a viaggiare molto, e questo significa godersi poco mamma e. Proprio per questo la notizia di stamattina ha fatto stringere alla cantante tantissime persone, a partire dai suoi seguaci del web a personaggi ...

