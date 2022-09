Emma, chi sono i genitori Rosario e Maria: “Sono le mie radici” (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma, con il padre Rosario e la madre Maria un rapporto intenso, così come con il fratello minore Francesco al quale l’artista salentina è molto legata. Oggi l’ex vincitrice di Amici 2010, sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, dove nel salotto della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si racconterà tra vita privata e carriera. Reduce dall’esperienza sanremese dove ha presentato l’ultimo brano Ogni Volta E’ Così, diretta per l’occasione dalla collega Francesca Michielin, Emma è la primogenita di Rosario e Maria Marrone. Nata nel 1984 a Firenze, l’artista trascorre l’infanzia a Sesto Fiorentino con la famiglia per poi approdare in Salento, per l’esattezza ad Aradeo paese dei genitori. Emma, chi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022), con il padree la madreun rapporto intenso, così come con il fratello minore Francesco al quale l’artista salentina è molto legata. Oggi l’ex vincitrice di Amici 2010, sarà tra gli ospiti di “Verissimo”, dove nel salotto della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si racconterà tra vita privata e carriera. Reduce dall’esperienza sanremese dove ha presentato l’ultimo brano Ogni Volta E’ Così, diretta per l’occasione dalla collega Francesca Michielin,è la primogenita diMarrone. Nata nel 1984 a Firenze, l’artista trascorre l’infanzia a Sesto Fiorentino con la famiglia per poi approdare in Salento, per l’esattezza ad Aradeo paese dei, chi ...

