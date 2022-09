Emanuele Crialese e il suo film sulla transizione donna-uomo: «Racconta la mia storia: maschio e femmina sono solo categorie» (Di lunedì 5 settembre 2022) Il regista Emanuele Crialese torna in gara alla Mostra del Cinema di Venezia con il film “L’immensità”. Ovvero la storia di una transizione da donna a uomo. Una storia autobiografica, come spiega lui in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Mi riguarda molto da vicino. Ma non è un film sulla transizione e sul coming out, sarebbe disinformazione. Io poi sono sempre stato out. È un film fortemente autobiografico». Il regista è nato come Emanuela ed è diventato Emanuele. Il suo alter ego è Luana Giuliani che, ricorda Valerio Cappelli, è all’esordio davanti alla macchina da presa. «È il film che inseguo da sempre, il più ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Il registatorna in gara alla Mostra del Cinema di Venezia con il“L’immensità”. Ovvero ladi unada. Unaautobiografica, come spiega lui in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: «Mi riguarda molto da vicino. Ma non è une sul coming out, sarebbe disinformazione. Io poisempre stato out. È unfortemente autobiografico». Il regista è nato come Emanuela ed è diventato. Il suo alter ego è Luana Giuliani che, ricorda Valerio Cappelli, è all’esordio davanti alla macchina da presa. «È ilche inseguo da sempre, il più ...

