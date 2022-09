Elodie sceglie la Maison Valentino per il debutto da attrice al Festival di Venezia (Di lunedì 5 settembre 2022) Elodie Patrizi ha scelto la Maison Valentino per il suo debutto come attrice al Festival di Venezia. Pier Paolo Piccioli, direttore creativo dello storico brand, ha disegnato per lei un abito haut couture che non è passato inosservato. Caratterizzato da un bustier dalla romantica forma a cuore e da una linea vagamente a sirena, l’abito sfuma in uno strascico leggero e in un taglio che esalta e fascia il corpo della cantante. Elodie ha completato il look con uno chignon alto, rossetto rosso e gioielli firmati Cartier. Il soggiorno Veneziano dell’artista è stato sottolineato da diversi abiti firmati Valentino. Per l’arrivo in città, Patrizi ha indossato una maxi camicia bianca impreziosita da piccoli dettagli in pizzo e ... Leggi su diredonna (Di lunedì 5 settembre 2022)Patrizi ha scelto laper il suocomealdi. Pier Paolo Piccioli, direttore creativo dello storico brand, ha disegnato per lei un abito haut couture che non è passato inosservato. Caratterizzato da un bustier dalla romantica forma a cuore e da una linea vagamente a sirena, l’abito sfuma in uno strascico leggero e in un taglio che esalta e fascia il corpo della cantante.ha completato il look con uno chignon alto, rossetto rosso e gioielli firmati Cartier. Il soggiornono dell’artista è stato sottolineato da diversi abiti firmati. Per l’arrivo in città, Patrizi ha indossato una maxi camicia bianca impreziosita da piccoli dettagli in pizzo e ...

