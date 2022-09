Elodie di nuovo contro Giorgia Meloni: “Parla come un uomo del 1922, è incredibile come sia violenta” (Di lunedì 5 settembre 2022) Elodie di nuovo contro Giorgia Meloni: “Parla come un uomo del 1922” “È incredibile come sia violenta e poco donna, Parla con un uomo del 1922”: a dichiararlo è la cantante Elodie, che si scaglia nuovamente contro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Durante la presentazione a Venezia di Ti mangio il cuore, il film che segna il debutto della cantante come attrice, un giornalista ha chiesto cosa pensasse delle affermazioni di Hillary Clinton, la quale, proprio in Laguna, aveva commentato la ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022)di: “undel” “Èsiae poco donna,con undel”: a dichiararlo è la cantante, che si scaglia nuovamentela leader di Fratelli d’Italia. Durante la presentazione a Venezia di Ti mangio il cuore, il film che segna il debutto della cantanteattrice, un giornalista ha chiesto cosa pensasse delle affermazioni di Hillary Clinton, la quale, proprio in Laguna, aveva commentato la ...

