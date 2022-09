Elodie a Venezia: per il mio esordio al cinema attendevo la magia (Di lunedì 5 settembre 2022) Elodie a Venezia : per il mio esordio al cinema attendevo la magia. Presenta 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa a Orizzonti Elodie attrice esordiente al Lido: 'Recitare è un po' come una terapia' ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022): per il mioalla. Presenta 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa a Orizzontiattrice esordiente al Lido: 'Recitare è un po' come una terapia' ...

redazionerumors : Elodie contro Giorgia Meloni, l'attrice non si è risparmiata in un'intervista rilasciata a Venezia in occasione del… - IOdonna : Irina Shayk e Isabelle Huppert, regine dell'eyeliner. E Rocìo, Elodie e Levante, nel team rossetti strong - infoitcultura : Elodie in 'Ti mangio il cuore'. Il suo debutto al Festival di Venezia 2022 - infoitinterno : Elodie a Venezia: per il mio esordio al cinema attendevo la magia - infoitinterno : Elodie a Venezia: per il mio esordio al cinema attendevo la magia -