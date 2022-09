Elisabetta Gregoraci, senza alcun velo: la foto più spinta dell'estate | Guarda (Di lunedì 5 settembre 2022) L'estate sta finendo. Ed Elisabetta Gregoraci vuole lasciare una traccia. E che traccia... una chiusura in bellezza. Una chiusura che è meraviglia e provocazione pura. Già, la ex di Flavio Briatore ha infatti deciso di posare su Instagram completamente senza veli: dannatamente sexy, tra le lenzuola stese al sole, un asciugamano sulla testa. Il tutto in doppia versione: bianco e nero d'autore e bianco e nero. Certo, i punti più "piccanti" sono coperti da una mano e dalla gamba "strategicamente" sollevata, ma come detto, la meravigliosa showgirl si mostra esattamente come mamma l'ha fatta. A corredo dell'immagine, il commento: "L'estate è uno stato d'animo". Elisabetta Gregoraci mostra il consueto fisico tonico, scolpito, uno mareggiata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) L'sta finendo. Edvuole lasciare una traccia. E che traccia... una chiusura in bellezza. Una chiusura che è meraviglia e provocazione pura. Già, la ex di Flavio Briatore ha infatti deciso di posare su Instagram completamenteveli: dannatamente sexy, tra le lenzuola stese al sole, un asciugamano sulla testa. Il tutto in doppia versione: bianco e nero d'autore e bianco e nero. Certo, i punti più "piccanti" sono coperti da una mano e dalla gamba "strategicamente" sollevata, ma come detto, la meravigliosa showgirl si mostra esattamente come mamma l'ha fatta. A corredo'immagine, il commento: "L'è uno stato d'animo".mostra il consueto fisico tonico, scolpito, uno mareggiata di ...

