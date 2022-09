Elisabetta Gregoraci, il suo nuovo fidanzato Giulio Fratini è ricchissimo: «inserito nella classifica Forbes», ecco che lavoro fa, perché è ricco e cosa ha studiato (Di lunedì 5 settembre 2022) Il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini, è ricchissimo! Ma che lavoro fa? Leggi anche: Alessandra Celentano con lo zio Adriano Celentano: perché è nipote del molleggiato? Chi è suo padre? perché sono parenti? Che lavoro fa Giulio Fratini? Giulio Fratini è ricchissimo ed è stato anche inserito da Forbes nella lista di talenti... Leggi su donnapop (Di lunedì 5 settembre 2022) Ildi, è! Ma chefa? Leggi anche: Alessandra Celentano con lo zio Adriano Celentano:è nipote del molleggiato? Chi è suo padre?sono parenti? Chefaed è stato anchedalista di talenti...

ilpassarella : RT @nomiecognomi: Ma io sono sensibile Ma se io Se lui Che non sta bene O con lui Lei Ma io lo faccio Seb-aaa A rosalinda Che ha a… - persempre_news : ?? Elisabetta Gregoraci senza veli su Instagram ha mandato in visibilio il suo fandom. Con i suoi scatti ha dimostra… - _Phinny_ : RT @nomiecognomi: Ma io sono sensibile Ma se io Se lui Che non sta bene O con lui Lei Ma io lo faccio Seb-aaa A rosalinda Che ha a… - ParliamoDiNews : Elisabetta Gregoraci senza veli su Instagram: gli scatti sensuali mostrano il suo fisico da urlo #05Settembre… - _giuggiunella : RT @nomiecognomi: Ma io sono sensibile Ma se io Se lui Che non sta bene O con lui Lei Ma io lo faccio Seb-aaa A rosalinda Che ha a… -