**Elezioni: Zan, 'delirio Meloni su diritti, per lei comunità Lgbt+ come ebrei in fascismo'** (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni e la destra sono in difficoltà sui diritti perchè i giovani sono tutti dalla nostra parte e siccome è in difficoltà, l'unico modo che trova per difendersi è diffondere fake e fare una gerarchia dei diritti utilizzando la comunità Lgbt+ - anzi la lobby come ha detto al comizio di Vox- come bersaglio, come il fascismo usava la comunità ebraica". Alessandro Zan del Pd commenta così, parlando con l'Adnkronos, le parole di oggi di Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera. Per Meloni il ddl Zan è 'appiattimento della differenza sessuale, nuovo modello patriarcale che le fa scomparire e distrugge il materno'. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Giorgiae la destra sono in difficoltà suiperchè i giovani sono tutti dalla nostra parte e sicè in difficoltà, l'unico modo che trova per difendersi è diffondere fake e fare una gerarchia deiutilizzando la- anzi la lobbyha detto al comizio di Vox-bersaglio,ilusava laebraica". Alessandro Zan del Pd commenta così, parlando con l'Adnkronos, le parole di oggi di Giorgiain una lettera al Corriere della Sera. Peril ddl Zan è 'appiattimento della differenza sessuale, nuovo modello patriarcale che le fa scomparire e distrugge il materno'. Si ...

