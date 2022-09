Elezioni: Zampa (Pd), 'su video contro rom del leghista Di Giulio intervenga magistratura' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Trovo spaventoso che ci possa essere in Italia qualcuno che pensa di poter mettere alla gogna una donna rom, che giri un video, che lo diffonda invitando a votare per non vedere più un essere umano. Esiste però una legge in Italia che punisce quanti diffondono odio razziale e discriminazione". Così Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd. "Ciò che è avvenuto a Firenze, ad opera di un esponente della Lega, il capogruppo Alessio Di Giulio che ha pubblicato questo filmato, è di inaudita gravità e va portato all'attenzione della magistratura. Rivela una cultura politica violenta e irrispettosa delle persone. La discriminazione e la persecuzione dei rom appartiene a un passato che pensavamo di non vedere mai più emergere. Una pagina tragica della storia che ha coperto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Trovo spaventoso che ci possa essere in Italia qualcuno che pensa di poter mettere alla gogna una donna rom, che giri un, che lo diffonda invitando a votare per non vedere più un essere umano. Esiste però una legge in Italia che punisce quanti diffondono odio razziale e discriminazione". Così Sandra, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd. "Ciò che è avvenuto a Firenze, ad opera di un esponente della Lega, il capogruppo Alessio Diche ha pubblicato questo filmato, è di inaudita gravità e va portato all'attenzione della. Rivela una cultura politica violenta e irrispettosa delle persone. La discriminazione e la persecuzione dei rom appartiene a un passato che pensavamo di non vedere mai più emergere. Una pagina tragica della storia che ha coperto ...

