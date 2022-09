Elezioni: Todde, 'destre vogliono abolire rdc, M5S difende chi ha meno' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Le destre da settimane stanno dichiarando che al governo cancelleranno il reddito di cittadinanza privando quindi milioni di persone di un supporto indispensabile contro la povertà. Migliaia e migliaia di famiglie stanno soffrendo la crisi economica e non riescono ad arrivare a fine mese. Come si può pensare di cancellare uno strumento così importante? Solo chi guadagna 500 euro al giorno può mettere i piedi in faccia a chi ne riceve 500 al mese. Il MoVimento 5 Stelle continuerà la sua battaglia contro chi vuole distruggere questa misura di civiltà che, come dice l'Istat, ha salvato in pandemia oltre 1 milione di persone”. Lo dichiara la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “Leda settimane stanno dichiarando che al governo cancelleranno il reddito di cittadinanza privando quindi milioni di persone di un supporto indispensabile contro la povertà. Migliaia e migliaia di famiglie stanno soffrendo la crisi economica e non riescono ad arrivare a fine mese. Come si può pensare di cancellare uno strumento così importante? Solo chi guadagna 500 euro al giorno può mettere i piedi in faccia a chi ne riceve 500 al mese. Il MoVimento 5 Stelle continuerà la sua battaglia contro chi vuole distruggere questa misura di civiltà che, come dice l'Istat, ha salvato in pandemia oltre 1 milione di persone”. Lo dichiara la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra

AnsaSardegna : Elezioni: M5s, 'campagna inizia da luogo simbolo Pratobello'. Todde e Licheri presentano candidati e programma del… - pablo13461 : RT @sardanews: Elezioni: M5s, Todde in Barbagia presenta i candidati - Sardegna - sardanews : Elezioni: M5s, Todde in Barbagia presenta i candidati - Sardegna - AnsaSardegna : Elezioni: M5s, Todde in Barbagia presenta i candidati. Appuntamento sabato 3 all'Anfiteatro di Orgosolo #ANSA - ignazio_mereu : RT @IteNovas: #Elezioni Politiche in Sardegna, ecco tutti i candidati - sono 149 candidati per 16 posti in Parlamento - se non chi votare s… -

Elezioni: Todde, ‘destre vogliono abolire rdc, M5S difende chi ha meno’ Il Sannio Quotidiano Elezioni: Todde, ‘destre vogliono abolire rdc, M5S difende chi ha meno’ Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Le destre da settimane stanno dichiarando che al governo cancelleranno il reddito di cittadinanza privando quindi milioni di persone di un supporto indispensabile contro la ... Elezioni: M5s, "campagna inizia da luogo simbolo Pratobello" "Oggi inizia ufficialmente la campagna sarda del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo scelto un luogo simbolico come Pratobello perché emblematico per uno dei temi portanti della nostra campagna: la difesa dei ... Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Le destre da settimane stanno dichiarando che al governo cancelleranno il reddito di cittadinanza privando quindi milioni di persone di un supporto indispensabile contro la ..."Oggi inizia ufficialmente la campagna sarda del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo scelto un luogo simbolico come Pratobello perché emblematico per uno dei temi portanti della nostra campagna: la difesa dei ...