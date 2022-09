Elezioni, storico Baldoni: “Fiamma tricolore nel simbolo di Fdi? Non c’entra con Mussolini, c’è malafede” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – In politica i simboli contano, tanto che a cent’anni dalla Marcia su Roma la Fiamma che brucia nel simbolo di Fratelli d’Italia, accusata dai partiti di centrosinistra di essere quella che arde sulla tomba di Mussolini, inFiamma la campagna elettorale. “E’ un problema oggettivo”, afferma Enrico Letta. “La Meloni mi pare ha preso le distanze dal fascismo. Ma sarebbe meglio toglierla”, ribatte il leader di Azione Calenda. Liquida in un colpo solo le polemiche uno dei massimi esperti della storia della destra, Adalberto Baldoni, secondo cui la Fiamma contenuta nel simbolo Fdi non ha nulla a che vedere con la tomba di Mussolini a Predappio. “C’è malafede. Il Movimento sociale, fondato il 26 dicembre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – In politica i simboli contano, tanto che a cent’anni dalla Marcia su Roma lache brucia neldi Fratelli d’Italia, accusata dai partiti di centrosinistra di essere quella che arde sulla tomba di, inla campagna elettorale. “E’ un problema oggettivo”, afferma Enrico Letta. “La Meloni mi pare ha preso le distanze dal fascismo. Ma sarebbe meglio toglierla”, ribatte il leader di Azione Calenda. Liquida in un colpo solo le polemiche uno dei massimi esperti della storia della destra, Adalberto, secondo cui lacontenuta nelnon ha nulla a che vedere con la tomba dia Predappio. “C’è. Il Movimento sociale, fondato il 26 dicembre ...

