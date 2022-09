Elezioni: Serracchiani, 'governo con Meloni? da Calenda capriola notevole' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Calenda ci ha abituato a cambiare idea nel giro di poche ore quindi non dovrebbe stupire se ora pensa a formare un governo insieme a Fratelli d'Italia. Ma certo diventare alleato di chi al governo Draghi ed alle sue scelte si è sempre tenacemente opposto è una notevole capriola". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "ci ha abituato a cambiare idea nel giro di poche ore quindi non dovrebbe stupire se ora pensa a formare uninsieme a Fratelli d'Italia. Ma certo diventare alleato di chi alDraghi ed alle sue scelte si è sempre tenacemente opposto è una". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Serracchiani (PD): 'Centrodestra non esiste, c'è solo destra' - GioeleUrso1 : Elezioni, Debora Serracchiani: 'Torino si sta ritrovando. L'amministrazione sta facendo tanto'… - carlo1493 : @serracchiani @pdnetwork @repubblica Una voce però mi dice che voteranno in massa per l’ex Alleato Strategico. Il p… - FaniniEttore : @serracchiani @pdnetwork @repubblica Voi le periferie le avete sempre schifate! Andarci adesso sotto le elezioni è… -

Elezioni, Serracchiani: "Chiesto moratoria su restituzione dei fondi Covid" - Italia Agenzia ANSA Elezioni: Serracchiani, ‘governo con Meloni da Calenda capriola notevole’ Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Calenda ci ha abituato a cambiare idea nel giro di poche ore quindi non dovrebbe stupire se ora pensa a formare un governo insieme a Fratelli d’Italia. Ma certo diventare a ... Elezioni, ultime news di oggi. Meloni su sanzioni: "Italia non deve sfilarsi". LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, ultime news di oggi. Meloni su sanzioni: 'Italia non deve sfilarsi'. LIVE ... Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Calenda ci ha abituato a cambiare idea nel giro di poche ore quindi non dovrebbe stupire se ora pensa a formare un governo insieme a Fratelli d’Italia. Ma certo diventare a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, ultime news di oggi. Meloni su sanzioni: 'Italia non deve sfilarsi'. LIVE ...